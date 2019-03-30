2019-03-30T19:48:35+03:00
Спорт

После волевой победы над "Химками" калининградская «Балтика» покинула зону вылета

По ходу встречи наши футболисты смогли не только отыграться, но и выйти вперед
Игорь ОРЕХОВ
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Сегодня в Калининграде "Балтика" принимала команду "Химки" в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ.

Счет открыли гости: нападающий подмосковной команды Камран Алиев отличился на 27-й минуте матча. Однако еще до перерыва калининградцам удалось сравнять счет – мяч на счету Владимра Дядюна. А победу уже во втором тайме хозяева принес гол полузащитника Александра Саплинова, который отправил мяч в ворота на третьей добавленной к основному времени минуте.

После этой волевой победы "Балтика" покинула зону вылета, поднявшись на 15-е место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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