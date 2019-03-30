2019-03-30T20:01:21+03:00
Общество

Креста на нем нет: калининградского хомлина оставили без янтарного украшения

Бронзовой фигурке домового на перилах Медового моста последнее время фатально не везет
Игорь ОРЕХОВ
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Сегодня стало известно о надругательстве над хомлином – бронзовым домовым, установленным на перилах Медового моста в Калининграде. Неизвестные (стоит надеяться, что только пока) воры сорвали с шеи фигурки крестик из янтаря. И, видимо, заметая следы, обрядили изваяние в красный вязаный свитерок.

Этот хомлин, как и другая подобная скульптура в районе Музея янтаря, на днях прославился на всю Россию после того как на него обрушились с яростной критикой представители Русской православной церкви и коммунистической партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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