Креста на нем нет: калининградского хомлина оставили без янтарного украшения

СЕГОДНЯ 20:01 2019-03-30T20:01:21+03:00

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Сегодня стало известно о надругательстве над хомлином – бронзовым домовым, установленным на перилах Медового моста в Калининграде. Неизвестные (стоит надеяться, что только пока) воры сорвали с шеи фигурки крестик из янтаря. И, видимо, заметая следы, обрядили изваяние в красный вязаный свитерок.

Этот хомлин, как и другая подобная скульптура в районе Музея янтаря, на днях прославился на всю Россию после того как на него обрушились с яростной критикой представители Русской православной церкви и коммунистической партии.

ИСТОЧНИК KP.RU