2019-03-31T09:50:45+03:00
Происшествия

Калининградские пожарные 58 раз за сутки выезжали на тушение палов травы

В ликвидации пожаров принимали участие 110 спасателей
Иван МАРКОВ
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Калининградская область снова объята огнемКалининградская область снова объята огнемФото: Иван МАРКОВ
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Не успела земля просохнуть после дождей, как калининградцы снова взялись за свое любимое весеннее развлечение – поджигание сухой травы на полях. Жителей области не смущает и ветер, из-за которого огонь распространяется очень быстро и может перекинуться на дома.

Только за субботу 30 марта пожарно-спасательные подразделения МЧС России 58 раз привлекались для ликвидации палов сухой травы на территории Калининградской области.

Для ликвидации горения привлекались пожарные расчеты 27 пожарно-спасательных частей всех районов региона. В их числе ПСЧ-1, ПСЧ-3, ПСЧ-4, ПСЧ-5, ПСЧ-10, ПСЧ-11, ПСЧ-12, ПСЧ-13, ПСЧ-14, ПСЧ-15, ПСЧ-16, ПСЧ-17, ПСЧ-18, ПСЧ-19, ПСЧ-20, ПСЧ-21, ПСЧ-22, ПСЧ-23, ПСЧ-24, ПСЧ-25, ПСЧ-26, ПСЧ-28, ПСЧ-29, ПСЧ-30, ПСЧ-31, ПСЧ-32, СПСЧ в составе 110 человек и 30 единиц техники.

Учитывая, что в воскресенье по прогнозу ожидается усиление ветра, огонь будет распространяться еще быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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