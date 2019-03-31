За субботу от палов травы пострадали три сельхозпроизводителя в Калининградской области

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-31T10:15:02+03:00

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В Калининградской области жертвами поджигателей сухой травы становятся сельхозпроизводители. Только за сутки 30 марта из трех районов региона поступили сигналы о горении сена. Первый – в 15:52 из поселка Рожково Гурьевского городского округа. В поселке сгорело сено в рулонах на площади 70 кв.м. Пострадавших, если не считать финансовые потери владельцев сена, по данным МЧС не было. На борьбу с огнем было привлечено 4 человека и 1 единица техники пожарно-спасательной части №1.

Через несколько минут, в 16:19, сообщение о пожаре поступило от жителей Центральной улицы поселка Приозерное Гусевского городского округа. Жители заметили, что в поле горело 30 кв.м. сена. Для ликвидации пожара также привлекался пожарный расчет в составе 4 человек и 1 единицы техники, но уже пожарно-спасательной части №13.

Через полтора часа, в 19:42, в Центр управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о пожаре в поселке Зеленый Гай Зеленоградского городского округа, где сгорела солома в рулонах на площади 50 кв.м. На этот раз в ликвидации пожара принимали участие 3 спасателя и 1 единица техники ПСЧ-29.

ИСТОЧНИК KP.RU