2019-03-31T10:40:34+03:00
Общество

«Мне пила не мила»: Калининградцы устроили акцию по спасению придорожной аллеи в Зеленоградском районе

Ранее на Шатровском шоссе дорожники приговорили к спилу более сотни деревьев
Иван МАРКОВ
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Участники акции перед размещением плакатов на деревьяхУчастники акции перед размещением плакатов на деревьяхФото: Иван МАРКОВ
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В субботу 30 марта 25 калининградцев в возрасте от 5 до 65 лет устроили акцию по привлечению внимания к уничтожению придорожной аллеи на Шатровском шоссе. Ранее жители заметили, что на этом участке второстепенной трассы, соединяющей Калининград и Светлогорск, дорожники пометили красными крестами стволы более сотни деревьев, приговорив их к спилу.

Участники акции по спасению аллеи заранее подготовили плакаты, которые в течение нескольких часов они привязали к деревьям, которые, по мнению сотрудников «Райавтодора» необходимо спилить.

По мнению дипломированного эксперта по обследованию деревьев, эколога Александры Королевой, решение по спилу принималось на глаз, так как большая часть деревьев, помеченных красным крестом, была здорова и не имела каких-либо повреждений.

Кроме того, эксперт сообщила, что в дуплах некоторых обследованных деревьев замечены следы жизнедеятельности краснокнижного насекомого – жука восковика-отшельника.

Напомним, ранее активистам удалось остановить начатую властями Гурьевского района вырубку аллеи в районе поселка Низовье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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