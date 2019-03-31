Мэрия Калининграда опубликовала хит-парад должников по земельному налогу
Мэрия Калининграда опубликовала «хит-парад должников» по земельному налогу. Как сообщает пресс-служба администрации, все эти землевладельцы-неплательщики были приглашены на беседу, но практически никто не явился. При этом, крупнейшие должники в совокупности, на момент составления их списка, не доплатили в городскую казну 146 миллионов 252 тысячи 449 рублей.
Лидером рейтинга физлиц является некто Костромин В., задолжавший 29 695 725 рублей. На втором месте гражданин Абрамов-Бровкин с долгом 25 302 119 рублей. В тройке лидеров также Роменко А., не заплативший 20 283 815 рублей.
Как уточняет пресс-служба, часть должников на момент составления списка свои задолженности погасили. В их числе граждане Умаров Ш., Орлов А. и Даценко В. Также в течение дня пообещал погасить задолженность Шабиев Б. (он должен чуть более 2 миллионов рублей).
ИСТОЧНИК KP.RU