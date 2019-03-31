2019-03-31T12:25:26+03:00
Общество

Калининградцы провели уже второй субботник у моста на Дачной улице

Активисты намерены убедить городские власти в том, что переправу необходимо сохранить
Иван МАРКОВ
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Участники акции на мостуУчастники акции на мостуФото: Анна Королева
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В субботу 30 марта группа калининградцев уже во второй раз провела субботник у моста на Дачной улице. Если неделей ранее общественники собрали 22 мешка мусора и засыпали ямы гравием, то на этот раз они расчистили прилегающую территорию, чтобы в очередной раз привлечь внимание к этому объекту.

Во второй акции приняло участие еще больше активистов. Они отмыли мост от грязи, собрали несколько десятков мешков мусора и вывезли его. Также сообщается, что во время работ было найдено несколько исторических артефактов.

Как сообщают участники мероприятия, через мост по-прежнему едут машины и идут люди. Прохожие, останавливаясь, соглашались, что переправу необходимо сохранить хотя бы для пешеходного трафика, а будущую трассу проложить рядом.

Напомним, городские власти намерены снести мост, несмотря на то, что он явно представляет интерес как продукт инженерной мысли. Ранее его рекомендовали включить в список памятников архитектуры на общественном совете при службе охраны объектов культурного наследия региона. Экспертная комиссия единогласно поддержала это решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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