2019-03-31T13:18:51+03:00
Происшествия

В Калининграде произошли два пожара в многоквартирных жилых домах

Также спасателям пришлось бороться с огнем на мусорных свалках
Иван МАРКОВ
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В субботу 30 марта на территории Калининграда произошли два пожара в многоквартирных жилых домах. Сигнал о первом поступил в 11:25 с улицы Левитана, где в девятиэтажном панельном жилом доме на лестничной клетке пятого этажа горел диван. Возгорание удалось оперативно ликвидировать пожарному расчету ПСЧ-3 в составе 5 человек и 1 единицы техники.

Второй пожар произошел в 14:06 30 марта 2019 года в 14.06 на Малоярославской улице. На этот раз горела деревянная обрешетка кровли в 3-х этажном жилом доме. Еще до приезда спасателей успело выгореть 20 квадратных метров кровли, тем не менее, на пожаре никто не пострадал. Для его ликвидации привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1, СПСЧ и СПТ в составе 12 человек и 3 единиц техники.

Кроме того, за субботу пожарно-спасательные подразделения МЧС России 2 раза привлекались для ликвидации горения бытовых отходов на территории Калининградской области: на улице Кирова в городе Светлый отходы горели на открытой площадке на площади 10 квадратных метров; а в поселке Новодорожный Гурьевского ГО - на площади 20 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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