В Черняховском районе у памятника Барклаю де Толли вырубили часть липовой аллеи

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-31T13:30:02+03:00

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В воскресенье днем в группе «Аллеи Калининградской области» появилось сообщение от краеведа Игоря Ляшука о том, что в поселке Нагорное Черняховского района неизвестные выпилили несколько деревьев прямо у памятника полководцу Барклаю де Толли.

- Уже не тревога а констатация факта, - написал Ляшук. - Идет заготовка ценных пород деревьев по всей области. И поймать вандалов на месте практически невозможно. Нужна работа с теми, кто скупает лес. Только в местах передачи дерева от заготовителей заказчикам можно наладить контроль. А пока «привет» из последнего. Нагорное Черняховского района. Рубят уже непосредственно у объекта культурного наследия - памятника, посвященного Барклаю де Толли. Вот так живем...

Напомним, памятник полководцу был установлен еще в 1821 году, рядом с ним была заложена липовая аллея. Именно на этой аллее деревья и были выпилены.

ИСТОЧНИК KP.RU