В Озерском районе разбирают на кирпич старинный гостевой дом

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-31T13:59:59+03:00

После войны в здании располагался клуб, а в последнее время – почта и магазин

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В поселке Яблоновка Озерского района начали разбирать на кирпич еще одну из немногих достопримечательностей этого места. Как сообщает на своей персональной странице в фейсбуке краевед Николай Кожанов, под слом на этот раз попал бывший гостевой дом.

- Жители поселка Яблоновка Озёрского района продолжают упорствовать в разрушении своей среды обитания, - сообщил Кожанов. - В этом сезоне разбирают на кирпич бывший гостевой дом Отто Вашковски. Несомненно, здание украшало поселение. После Второй Мировой войны в нем был клуб, до последнего времени функционировал магазин «Русь» и почта России.

До 1946 года Яблоновка называлась Вильгельмсберг и была центром церковного прихода. В поселке кроме кирхи функционировали почта, два гостевых дома и кузница. Кирха 1725 года постройки, как сообщает Кожанов, использовалась в качестве зернового склада, но сейчас она уже сильно обветшала и стоит без крыши. Памятник погибшим в Первой Мировой войне до наших дней тоже не сохранился. Говоря о последних событиях в сфере архитектуры, нужно напомнить, что в 2017 году в Яблоновке произошло уничтожение хозпостройки пасторского двора.

ИСТОЧНИК KP.RU