«Давай напугаем его»: В Зеленоградске столкнули в воду отдыхавшего на пляже тюленя

СЕГОДНЯ 14:25 2019-03-31T14:29:25+03:00

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В Зеленоградске отдыхающие снова встретили на пляже тюленя, выплывшего на берег. Мужчина и женщина с двумя детьми почему-то решили, что животное должно находиться в воде и принялись загонять его туда.

Судя по видео, выложенному в сообществе «Подслушано Зеленоградск», семья сначала собиралась связаться по телефону с экстренными службами, а потом решила действовать самостоятельно.

- Его надо в воду засунуть, и он уплывет, - посоветовала мужу женщина, которая на протяжении всего видео остается за кадром.

Мужчина начал обходить спокойно отдыхавшее животное и попытался схватить его за задние лапы со словами «к водичке пойдешь?» Когда тюлень попытался укусить приставшего к нему человека, снимавшая видео женщина снова дала совет мужу:

- Давай напугаем его – пусть идет в воду! – заявила она.

Дальше видео обрывается, но выложившая его в сеть калининградка написала: «В общем, мне удалось довести его до воды, все хорошо он уплыл, просто батарея села».

ИСТОЧНИК KP.RU