2019-03-31T15:24:19+03:00
Общество

В Калининграде разыскивают пенсионерку, ушедшую из дома в халате и тапочках

Нина Кузьмина 1939 года рождения проживает на улице Карташева
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Разыскиваемая пенсионеркаРазыскиваемая пенсионеркаФото: vk.com
Изменить размер текста:

В Калининграде разыскивают 79-летнюю пенсионерку, ушедшую из дома в поселке Александра Космодемьянского на улице Карташева. Сообщения об этом в воскресенье утром появились на стене волонтерских сообществ «Центр поиска пропавших людей» и «Поиск пропавших людей. Калининград. Твори добро».

- На улице Карташева 46 пропала бабушка. Вышла ночью в халате и тапочках, - говорится в сообщении одной из волонтерских групп. - Кузьмина Нина Сергеевна, 1939 года рождения. Общаюсь с родственниками. Они бегают-ищут.

- Была одета: предположительно красный халат с цветами, серые тапочки, - даются приметы в другом сообществе. - На вид 79 лет, рост 160, худощавого телосложения, волосы каштановы

Редакция «Комсомолки» обращается к тем, кто мог видеть пенсионерку, с просьбой выйти на связь с волонтерами. Телефоны координаторов поиска – 89005660050 (Лика), а также +7(962)263-06-26 и +7(4012)508-038 (Центр поиска пропавших людей – Калининград), 02, 102, 112 – полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградский педагог о флешмобе учительниц в купальниках: Детям не интересны ваши телеса
«Давай напугаем его»: В Зеленоградске столкнули в воду отдыхавшего на пляже тюленя
В Озерском районе разбирают на кирпич старинный гостевой дом
В Черняховском районе у памятника Барклаю де Толли вырубили часть липовой аллеи
В Калининграде произошли два пожара в многоквартирных жилых домах
Калининградцы провели уже второй субботник у моста на Дачной улице
Мэрия Калининграда опубликовала хит-парад должников по земельному налогу
«Мне пила не мила»: Калининградцы устроили акцию по спасению придорожной аллеи в Зеленоградском районе
За субботу от палов травы пострадали три сельхозпроизводителя в Калининградской области
Калининградские пожарные 58 раз за сутки выезжали на тушение палов травы
Креста на нем нет: калининградского хомлина оставили без янтарного украшения
После волевой победы над "Химками" калининградская «Балтика» покинула зону вылета
Под Калининградом на пляж выбросило тюлененка
Двое калининградцев пытались украсть цистерну от молоковоза
В Калининграде обнаружен подземный ход, ведущий к Третьему форту
Границу Калининградской области и Польши все чаще пересекают на велосипеде или мотоцикле
Мэрия Калининграда осталась без электричества
Со стройки под Калининградом украли две бухты медного кабеля
Под Калининградом фура врезалась в тяжелый грузовик