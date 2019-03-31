В Калининграде разыскивают пенсионерку, ушедшую из дома в халате и тапочках

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-31T15:24:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде разыскивают 79-летнюю пенсионерку, ушедшую из дома в поселке Александра Космодемьянского на улице Карташева. Сообщения об этом в воскресенье утром появились на стене волонтерских сообществ «Центр поиска пропавших людей» и «Поиск пропавших людей. Калининград. Твори добро».

- На улице Карташева 46 пропала бабушка. Вышла ночью в халате и тапочках, - говорится в сообщении одной из волонтерских групп. - Кузьмина Нина Сергеевна, 1939 года рождения. Общаюсь с родственниками. Они бегают-ищут.

- Была одета: предположительно красный халат с цветами, серые тапочки, - даются приметы в другом сообществе. - На вид 79 лет, рост 160, худощавого телосложения, волосы каштановы

Редакция «Комсомолки» обращается к тем, кто мог видеть пенсионерку, с просьбой выйти на связь с волонтерами. Телефоны координаторов поиска – 89005660050 (Лика), а также +7(962)263-06-26 и +7(4012)508-038 (Центр поиска пропавших людей – Калининград), 02, 102, 112 – полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU