Калининградский педагог о флешмобе учительниц в купальниках: Детям не интересны ваши телеса

СЕГОДНЯ 16:15 2019-03-31T16:18:20+03:00

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После увольнения за снимок в спортивном купальнике учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой российские педагоги запустили флешмоб в ее поддержку и тоже начали выкладывать свои фото в купальниках в соцсети с хэштегом #учителятожелюди.

Против этой акции выступила педагог из Гусева Оксана Гриб, которая заявила на своей персональной странице в фейсбуке, что флешмоб отвлекает учителей от их главной цели – воспитания детей.

- Сейчас по всей стране начался флэшмоб безумных теток-училок #учителятожелюди... Естественно, мы люди... Но разные, - пишет Гриб. - Есть Учитель от Бога, а есть училки... К чему это я? Ко мне постучались мои бывшие самые первые студенты и сказали, что узнав о моей проблеме, хотят приехать в гости и помочь в меру своих возможностей... А ведь мы с ними не сидели в кафе, не фоткались в купальниках - мы работали, засучив рукава, в резиновых сапогах, на самых трудных участках работы, и гоняла я их на экзаменах, как могла! Так вот: детям и остальной части населения неинтересны ваши телеса, они настороженно относятся к таким откровениям... Учитель должен оставаться Учителем! С большой буквы!

Оксана Гриб работала в Гусевском агропромышленном колледже преподавателем 11 спецдисциплин, сейчас она работает в школе №5 города Гусева педагогом дополнительного образования, а также учителем биологии и классным руководителем 6-го класса.

ИСТОЧНИК KP.RU