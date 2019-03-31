Пенсионерку, ушедшую из дома в халате и тапочках, нашли мертвой

СЕГОДНЯ 17:14 2019-03-31T17:15:28+03:00

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Объявленная в розыск 79-летняя пенсионерка Нина Сергеевна Кузьмина, ушедшая из дома в поселке Александра Космодемьянского на улице Карташева, найдена мертвой. Об этом сообщают администраторы сообщества «Поиск пропавших людей Калининград».

Известно, что женщина была найдена в Лесном ручье недалеко от своего дома № 46.

Напомним, сообщение о пропаже пенсионерки разместили все волонтерские сообщества, занимающиеся поиском пропавших людей в Калининграде. За помощью к ним обратились родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU