2019-03-31T17:15:28+03:00
Общество

Пенсионерку, ушедшую из дома в халате и тапочках, нашли мертвой

Тело женщины обнаружили в Лесном ручье
Иван МАРКОВ
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Объявленная в розыск 79-летняя пенсионерка Нина Сергеевна Кузьмина, ушедшая из дома в поселке Александра Космодемьянского на улице Карташева, найдена мертвой. Об этом сообщают администраторы сообщества «Поиск пропавших людей Калининград».

Известно, что женщина была найдена в Лесном ручье недалеко от своего дома № 46.

Напомним, сообщение о пропаже пенсионерки разместили все волонтерские сообщества, занимающиеся поиском пропавших людей в Калининграде. За помощью к ним обратились родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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