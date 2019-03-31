Пенсионерку, ушедшую из дома в халате и тапочках, нашли мертвой
Тело женщины обнаружили в Лесном ручье
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Объявленная в розыск 79-летняя пенсионерка Нина Сергеевна Кузьмина, ушедшая из дома в поселке Александра Космодемьянского на улице Карташева, найдена мертвой. Об этом сообщают администраторы сообщества «Поиск пропавших людей Калининград».
Известно, что женщина была найдена в Лесном ручье недалеко от своего дома № 46.
Напомним, сообщение о пропаже пенсионерки разместили все волонтерские сообщества, занимающиеся поиском пропавших людей в Калининграде. За помощью к ним обратились родственники.
ИСТОЧНИК KP.RU