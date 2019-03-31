Наталья Орейро похвалила борщ в Светлогорске
Певица Наталья Орейро, приехавшая в Калининградскую область с концертной программой, поселилась в отеле «Гранд Палас» в Светлогорске. Публикацию об этом она тут же выложила в своем аккаунте в Инстаграме.
Далее Орейро отправилась на побережье Балтийского моря, о чем тоже отчиталась в соцсетях, выложив селфи с подписью «Привет, Балтийское море».
Но больше всего восторгов своих поклонников звезда «Дикого ангела» вызвала опубликованным видеороликом, где она ест борщ.
- Отлично! – восхитилась Наталья, уплетая ложку за ложкой. – Хорошо!
«Если я хочу быть настоящей русской, я должна есть Борщ», - выделив блюдо большой буквой, написала она в Инстаграме, спровоцировав гастрономический спор в комментариях.
- А где сметана? – спросил один из поклонников.
- Нее, - возразил другой фанат. - Исконно-русская еда: каша и щи.
ИСТОЧНИК KP.RU