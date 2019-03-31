2019-03-31T17:32:53+03:00
Звезды

Наталья Орейро похвалила борщ в Светлогорске

Также певица поздоровалась с Балтийским морем
Иван МАРКОВ
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Наталья Орейро и борщНаталья Орейро и борщФото: Instagram.com
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Певица Наталья Орейро, приехавшая в Калининградскую область с концертной программой, поселилась в отеле «Гранд Палас» в Светлогорске. Публикацию об этом она тут же выложила в своем аккаунте в Инстаграме.

Далее Орейро отправилась на побережье Балтийского моря, о чем тоже отчиталась в соцсетях, выложив селфи с подписью «Привет, Балтийское море».

Но больше всего восторгов своих поклонников звезда «Дикого ангела» вызвала опубликованным видеороликом, где она ест борщ.

- Отлично! – восхитилась Наталья, уплетая ложку за ложкой. – Хорошо!

«Если я хочу быть настоящей русской, я должна есть Борщ», - выделив блюдо большой буквой, написала она в Инстаграме, спровоцировав гастрономический спор в комментариях.

- А где сметана? – спросил один из поклонников.

- Нее, - возразил другой фанат. - Исконно-русская еда: каша и щи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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