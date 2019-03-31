Грузовик «Почты России» рассыпал посылки на проспекте Калинина

СЕГОДНЯ 17:49 2019-03-31T17:52:14+03:00

Сообщение об этом опубликовали в сообществе автомобилистов Калининградской области

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В воскресенье 31 марта грузовик почты России рассыпал посылки в районе пересечения улицы Октябрьской и проспекта Калинина. Публикация об этом сразу появилось в сообществе автомобилистов Калининградской области.

- Почта России в своем репертуаре, - подписал фотографии рассыпанных синих мешков и коробок подписчик сообщества.

На фото видно, что грузовик с раскрытыми задними дверцами уже проехал светофор и повернул в сторону Южного вокзала.

- Из за таких водятлов потом посылки приходят с дефектами или вообще не приходят – ждёшь, а посылки нет! – прокомментировал инцидент один из подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU