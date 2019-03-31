2019-03-31T17:52:14+03:00
Происшествия

Грузовик «Почты России» рассыпал посылки на проспекте Калинина

Сообщение об этом опубликовали в сообществе автомобилистов Калининградской области
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Рассыпанные посылки на Октябрьской улицеРассыпанные посылки на Октябрьской улицеФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:

В воскресенье 31 марта грузовик почты России рассыпал посылки в районе пересечения улицы Октябрьской и проспекта Калинина. Публикация об этом сразу появилось в сообществе автомобилистов Калининградской области.

- Почта России в своем репертуаре, - подписал фотографии рассыпанных синих мешков и коробок подписчик сообщества.

На фото видно, что грузовик с раскрытыми задними дверцами уже проехал светофор и повернул в сторону Южного вокзала.

- Из за таких водятлов потом посылки приходят с дефектами или вообще не приходят – ждёшь, а посылки нет! – прокомментировал инцидент один из подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наталья Орейро похвалила борщ в Светлогорске
Пенсионерку, ушедшую из дома в халате и тапочках, нашли мертвой
Калининградский педагог о флешмобе учительниц в купальниках: Детям не интересны ваши телеса
В Калининграде разыскивают пенсионерку, ушедшую из дома в халате и тапочках
«Давай напугаем его»: В Зеленоградске столкнули в воду отдыхавшего на пляже тюленя
В Озерском районе разбирают на кирпич старинный гостевой дом
В Черняховском районе у памятника Барклаю де Толли вырубили часть липовой аллеи
В Калининграде произошли два пожара в многоквартирных жилых домах
Калининградцы провели уже второй субботник у моста на Дачной улице
Мэрия Калининграда опубликовала хит-парад должников по земельному налогу
«Мне пила не мила»: Калининградцы устроили акцию по спасению придорожной аллеи в Зеленоградском районе
За субботу от палов травы пострадали три сельхозпроизводителя в Калининградской области
Калининградские пожарные 58 раз за сутки выезжали на тушение палов травы
Креста на нем нет: калининградского хомлина оставили без янтарного украшения
После волевой победы над "Химками" калининградская «Балтика» покинула зону вылета
Под Калининградом на пляж выбросило тюлененка
Двое калининградцев пытались украсть цистерну от молоковоза
В Калининграде обнаружен подземный ход, ведущий к Третьему форту
Границу Калининградской области и Польши все чаще пересекают на велосипеде или мотоцикле
Мэрия Калининграда осталась без электричества
Со стройки под Калининградом украли две бухты медного кабеля
Под Калининградом фура врезалась в тяжелый грузовик