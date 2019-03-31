2019-03-31T20:27:16+03:00
Происшествия

В Калининграде «Фольксваген» врезался в «Субару», а потом еще в столб

ДТП случилось на улице Киевской
Иван МАРКОВ
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ДТП на КиевскойДТП на КиевскойФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В воскресенье вечером на улице Киевской в Калининграде произошло ДТП с участием двух автомобилей и столба. Фото происшествия очевидцы выложили в сообществе автомобилистов Калининградской области. На кадре свидетели и участники аварии стоят на тротуаре и рассматривают последствия: белый автомобиль «Субару», в который сзади въехал «Фольксваген Пассат», пострадал в меньшей степени, зато «Пассат», умудрившийся после столкновения врезаться еще раз, в стоявший на тротуаре столб, скорее всего, восстановлению не подлежит.

Один из свидетелей сообщает, что «Субару» нет еще и года. Также в комментариях отметились желающие забрать «Фольксваген» на запчасти.

Информация о пострадавших в аварии уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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