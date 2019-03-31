«Шел в наушниках»: В Калининграде у школы на улице Емельянова сбили пешехода
Очевидцы сообщают, что мужчина жив
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В воскресенье днем возле школы №26 на улице Емельянова автомобиль «Мазда» сбил пешехода. Информация об этом была оперативно опубликована в сообществе автомобилистов Калининградской области.
Вскоре в комментариях начали появляться первые подробности происшествия. Сначала очевидцы сообщили о том, что пешеход переходил дорогу в наушниках.
- Жив-жив, «скорая» едет, - пришло сообщение с места ДТП. - По крайней мере, пока жив.
- Видела, когда уже реанимация стояла, там же школа, знак 40, камера, судя по повреждениям на машине, ехал он быстро, - пишет другая свидетельница.
ИСТОЧНИК KP.RU