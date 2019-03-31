На Калининградском заливе спасатели безуспешно пытались найти пропавшего мужчину
В воскресенье 31 марта спасатели из Калининградского поисково-спасательного отряда (филиал Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда) проводили поисковую операцию в акватории Калининградского залива по заявке от полиции. Информация об этом днем появилась на сайте МЧС России по Калининградской области. В основном, обследование акватории проводилось в районе поселка Ушаково Гурьевского городского округа.
- Искали пропавшего мужчину, - сообщает о подробностях пресс-служба МЧС. - Поиски результатов не дали. Для проведения поисков была привлечена группировка сил и средств РСЧС («Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - Ред.) в количестве 6 человек и 3 единиц техники, в том числе от МЧС России 4 человека и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU