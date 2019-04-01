В Калининграде на улице Белинского горел продуктовый магазин
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В минувшее воскресенье пожарные по тревоге выезжали на улицу Белинского в Калининграде. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, пожар случился в одноэтажном продуктовом магазине. В пивном отделе горели пластиковые бутылки.
Площадь пожара составила 2 квадратных метров, прежде чем его потушили.
Удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU