Мачт «Балтика»-«Химки» стал вторым по посещаемости в 29 туре ФНЛ
.Фото: fc-baltika.ru
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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов и матчей Футбольной Национальной Лиги по итогам 29-го тура, прошедшего 30 марта.
В первую тройку по посещаемости в туре вошли матчи в Нижнем Новгороде, Калининграде и Армавире.
На матче в Калининграде между «Балтикой» и ФК «Химки» в котором хозяева победили со счетом 2:1, присутствовали 5 тысяч 799 зрителей.
По результатам матча, ставшего вторым по посещаемости в 29-м туре, «Балтика» находится на 15 месте в турнирной таблице ФНЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU