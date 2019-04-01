Мачт «Балтика»-«Химки» стал вторым по посещаемости в 29 туре ФНЛ

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-01T10:17:49+03:00

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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов и матчей Футбольной Национальной Лиги по итогам 29-го тура, прошедшего 30 марта.

В первую тройку по посещаемости в туре вошли матчи в Нижнем Новгороде, Калининграде и Армавире.

На матче в Калининграде между «Балтикой» и ФК «Химки» в котором хозяева победили со счетом 2:1, присутствовали 5 тысяч 799 зрителей.

По результатам матча, ставшего вторым по посещаемости в 29-м туре, «Балтика» находится на 15 месте в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU