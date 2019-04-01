В тушении палов травы в Калининградской области задействовали 175 человек
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининградской области всплеск палов травы – сухая растительность в полях горит во всех муниципалитетах. Только за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России 39 раз привлекались для ликвидации палов на территории региона.
По тревоге выезжали огнеборцы из 19 частей, в том числе спецчасти. Всего было задействовано 175 человек и 39 единиц техники.
Напомним, на всей территории Калининградской области с 15 марта ввели особый противопожарный режим.
На территории региона 22 патрульные группы проводят рейдовые осмотры территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU