В тушении палов травы в Калининградской области задействовали 175 человек

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-01T10:16:40+03:00

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В Калининградской области всплеск палов травы – сухая растительность в полях горит во всех муниципалитетах. Только за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России 39 раз привлекались для ликвидации палов на территории региона.

По тревоге выезжали огнеборцы из 19 частей, в том числе спецчасти. Всего было задействовано 175 человек и 39 единиц техники.

Напомним, на всей территории Калининградской области с 15 марта ввели особый противопожарный режим.

На территории региона 22 патрульные группы проводят рейдовые осмотры территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU