Власти Калининграда выделили 1,3 млн рублей на поддержку общественных объединений инвалидов

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-01T10:32:24+03:00

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Три муниципалитета Калининградской области практически вдвое увеличили финансирование общественных объединений инвалидов. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщила замминистра социальной политики Светлана Запанкова.

По е словам, в Калининграде запланированы выделить объединениям 1,3 млн рублей, в Гурьевском городском округе – 450 тысяч рублей, в Краснознаменском – 100 тысяч.

- Материальная поддержка общественным объединениям предоставляется в виде субсидий на финансовое обеспечение части затрат в рамках муниципальных программ. Как правило, речь идет о содействии социализации инвалидов, вовлечению их в культурную, спортивную и общественную жизнь, - отметила замминистра.

Сегодня в регионе проживает более 71 тысячи инвалидов, их интересы представляют пять областных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU