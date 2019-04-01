Власти Калининграда выделили 1,3 млн рублей на поддержку общественных объединений инвалидов
Три муниципалитета Калининградской области практически вдвое увеличили финансирование общественных объединений инвалидов. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщила замминистра социальной политики Светлана Запанкова.
По е словам, в Калининграде запланированы выделить объединениям 1,3 млн рублей, в Гурьевском городском округе – 450 тысяч рублей, в Краснознаменском – 100 тысяч.
- Материальная поддержка общественным объединениям предоставляется в виде субсидий на финансовое обеспечение части затрат в рамках муниципальных программ. Как правило, речь идет о содействии социализации инвалидов, вовлечению их в культурную, спортивную и общественную жизнь, - отметила замминистра.
Сегодня в регионе проживает более 71 тысячи инвалидов, их интересы представляют пять областных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов.
ИСТОЧНИК KP.RU