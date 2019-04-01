В Калининграде стартовал весенний месячник по уборке и благоустройству

СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-01T10:34:56+03:00

Стоит задача привести город в порядок к майским праздникам

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В Калининграде в понедельник 1 апреля стартовал весенний месячник по санитарной уборке и благоустройству. Как сообщает пресс-служба администрации города, он продлится до 30 апреля.

Работы по уборке будут организованы в городских парках и скверах, на территориях школ и вузов.

Службы займутся очисткой опор сетей наружного освещения и контактной сети электротранспорта от незаконно расклеенных афиш и рекламных объявлений.

«Водоканал» и «Калининградтеплосеть» будут восстанавливать инженерные коммуникации.

Стоит задача привести город в порядок к майским праздникам.

Отметим, масштабный общегородской субботник пройдет 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU