В Калининграде стартовал весенний месячник по уборке и благоустройству
В Калининграде в понедельник 1 апреля стартовал весенний месячник по санитарной уборке и благоустройству. Как сообщает пресс-служба администрации города, он продлится до 30 апреля.
Работы по уборке будут организованы в городских парках и скверах, на территориях школ и вузов.
Службы займутся очисткой опор сетей наружного освещения и контактной сети электротранспорта от незаконно расклеенных афиш и рекламных объявлений.
«Водоканал» и «Калининградтеплосеть» будут восстанавливать инженерные коммуникации.
Стоит задача привести город в порядок к майским праздникам.
Отметим, масштабный общегородской субботник пройдет 20 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU