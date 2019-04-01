Долги калининградской «Балтики» сократились в два раза

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-01T10:51:26+03:00

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Долги калининградской «Балтики» сократилась в два раза. Об этом в интервью изданию sportbox.ru рассказал гендиректор клуба Тажутдин Качукаев.

- Долги были не маленькие, однако меньше, чем у «Томи», «Сибири» или «Мордовии». Сейчас мы сократили их два раза. С председателем Совета директоров и губернатором у нас есть важная экономическая цель — к декабрю 2019 года вывести клуб в ноль. Это реально. Спасибо за поддержку губернатору и его блоку. За последние 10 лет не было ни одного дня, когда бы «Балтика» не находилась в долгах, - сказал Качукаев.

Напомним, в субботу «Балтика» одержала волевую победу над «Химками» и поднялась на 15-е место в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU