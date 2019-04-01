Из-за аварии на теплотрассе в Калининграде нет воды и отопления на 21-й улице

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-01T10:56:02+03:00

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В Калининграде произошел прорыв на теплотрассе в районе ул. Некрасова. Из-за этого отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение в Ленинградском районе, сообщает пресс-служба мэрии. Возобновить подачу теплоносителя в указанные дома, административные здания и социальные учреждения планируется к 20 часам.

Без отопления и горячей воды остаются потребители по следующим адресам:

ул. Невского 73-79; 105а; 105б; 107-115; 117-123; 31-37;34б; 39-43а; 62-62в; 68а;50-52а; 46; 44; 38а-в ;78; 24-30; 34-34а; 36;

ул. Толстого 12-14;

ул. Ленинградская 50-54; 36;

ул. Достоевского 2;

ул. Береговая 6-10; 16; 40;

ул. Потемкина 9-13;

пер. Потемкина 3; 5-9;

ул. Артиллерийская 13-15; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51; 53-55; 46; 57; 59; 48; 50; 52; 54; 56; 56а; 58; 58а; 59;

ул. Куйбышева 109-111;113-117; 117а; 119-127; 129-137; 141-149; 151-159; 161-169; 171-177; 181-187; 17-27; 29-39; 41-51; 53; 55-65; 65а; 67-77; 79-89; 97-107; 97а;

Еловая аллея 31-39; 41-49; 51-55; 57; 59-63; 63а; 65-69;

ул. Партизана Железняка 12; 14; 16-18; 4-10;

ул. Старшины Дадаева 56; 62;

ул. Майская 4;

пер. Грибоедова 9;

ул. Грибоедова 13-19; 4-6;

Липовая аллея 2;

ул. Лермонтова 22;

пер. Майский 1;3;

ул. Некрасова 10-14; 17-17а; 18-24; 2;

ул. Тельмана 37; 46-46а;

ул. Беломорская 2.

В зоне отключения также находятся административные здания и социальные учреждения:

д/сад№123 (Куйбышева,139), школа№33 (Куйбышева,15; Невского, 32), БФУ им. И. Канта (Невского,14; 14а,14б; 14в), гостиница (Невского, 53), банк (Куйбышева,11), Торгово-экономический колледж (Артиллерийская, 18, Невского, 89), Музыкальный колледж (Невского, 51), супермаркет (Куйбышева, 91-91а), Детская спортивная школа (Потемкина,18), д/сад№125 (Артиллерийская,72), гостиница (Артиллерийская,62), офисное здание (Куйбышева,13), музыкальная школа (Некрасова, 16), банк (Тельмана,39), д/сад№16 (Тельмана,41а), музыкальная школа (Тельмана,48), Социальный приют для детей и подростков (Тургенева,53), Поликлиника Ленинградского района (Невского,117-123), д/сад№23 (Тельмана,13;15), офисное здание (Верхнеозерная,24).

ИСТОЧНИК KP.RU