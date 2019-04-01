В Калининграде с мусорной площадки вывезли 1,5 кг. ртути

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-01T11:57:55+03:00

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В Калининграде на площадке ТБО обнаружили емкость с ртутью. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В пятницу в службу 112 поступило сообщение о разливе ртути вдоль придомового проезда в пер. Ялтинском 11 -13 б. В субботу поступило сообщение, что на площадке ТБО, рядом с мусорным контейнером в пер. Ялтинском 24 найдена емкость с ртутью.

С территории было удалено 11,6 кг грунта загрязненного ртутью, также вывезена для утилизации емкость с 1,5 кг ртути.

ИСТОЧНИК KP.RU