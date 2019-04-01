2019-04-01T12:08:48+03:00
Здоровье

В Калининградской области начали бесплатно прививать от кори

Иммунизацию проводят в поликлиниках по месту жительства
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области с понедельника 1 апреля стартует кампания по иммунизации против кори.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора на своей страничке в Инстаграме, кампания продлится до 1 октября. Особое внимание будет уделено работникам сферы обслуживания, торговли, транспорта.

Иммунизация детей проводится в 1 год и 6 лет. Если вам уже больше 18 лет и в детстве вы не привиты (или не знаете свой прививочный статус) необходимо получить 2-х кратную прививку.

Иммунизация проводится в поликлиниках по месту жительства бесплатно. При этом работодатели, приглашающие иностранных работников, обязаны привить их от кори за счет своих средств.

В Роспотребнадзоре отмечают, что эпидемическая ситуация во многих европейских странах сложная, регистрируется вспышка заболеваемости корью. В Калининградской области в этом году уже 3 случая, среди заболевших двое взрослых и один ребенок.

В 2018 году было выявлено 2 случая кори у детей, ранее не привитых против кори, в том числе по причине отказа родителей.

Врачи отмечают, что только вакцинация может остановить корь, ее негативные последствия на здоровье человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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