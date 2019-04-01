2019-04-01T12:14:42+03:00
Общество

Калининградские школьники прошли обучение в Варшавской киношколе

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Варшаве завершился международная творческая смена «#ЦРОД!Камера! Мотор!»

Калининградские школьники прошли обучение в Варшавской киношколе, а также снимали короткометражные фильмы.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, завершилась творческая смена фестивалем детского короткометражного кино в Российском центре науки и культуры, где были представлены две картины: от польской съемочной группы – «Ostatni wschód s o ca na ziemi» («Последний восход на Земле») и от калининградской команды «LUMIER’ы» – «Boundary» («ГРАНИЦА»).

- Мы открываем для детей новые горизонты. Стараемся, чтобы они общались между собой. Во всем надо стремиться к лучшему, и я рад, что свои первые профессиональные шаги вы делаете вместе с нами, с Центром развития одаренных детей и с Анджеем Вольфом, профессором Варшавской киношколы, – отметил директор российского центра науки и культуры в Варшаве Игорь Жуковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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