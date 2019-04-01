2019-04-01T12:15:00+03:00
Спорт

Калининградский спортсмен выиграл Кубок Европы по классическому жиму штанги

Соревнования прошли в Белоруссии
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Белорусский город Ошмяны принял пятые соревнования по силовому троеборью и классическому жиму штанги лежа, собрав больше полусотни спортсменов из Венгрии, Польши, Литвы, Армении, Беларуси и России.

Абсолютным чемпионом турнира по соотношению собственного веса к массе поднятого снаряда стал представитель Калининграда Дмитрий Лучкин.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наш атлет выиграл и в категории спортсменов-жимовиков не тяжелее 74 кг.

Сборная России победила на этом турнире и в общекомандном первенстве.

В минспорта отмечают, что в этом году Дмитрий выиграл чемпионат России в экипировочном и в классическом жиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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