Калининградский спортсмен выиграл Кубок Европы по классическому жиму штанги
Белорусский город Ошмяны принял пятые соревнования по силовому троеборью и классическому жиму штанги лежа, собрав больше полусотни спортсменов из Венгрии, Польши, Литвы, Армении, Беларуси и России.
Абсолютным чемпионом турнира по соотношению собственного веса к массе поднятого снаряда стал представитель Калининграда Дмитрий Лучкин.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наш атлет выиграл и в категории спортсменов-жимовиков не тяжелее 74 кг.
Сборная России победила на этом турнире и в общекомандном первенстве.
В минспорта отмечают, что в этом году Дмитрий выиграл чемпионат России в экипировочном и в классическом жиме.
ИСТОЧНИК KP.RU