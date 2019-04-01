Саперы Балтфлота с начала года обезвредили более 2 тысяч боеприпасов времен войны

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-01T12:18:47+03:00

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С начала 2019 года саперы Балтфлота обезвредили 2059 боеприпасов времен войны. Об этом сообщает пресс-служба флота.

В основном были найдены и обезврежены артиллерийские снаряды калибром от 30 до 380-мм. Также был обнаружен крупнокалиберный артиллерийский снаряд весом около пятисот килограммов при проведении строительных работ в центре Калининграда. Довольно часто военнослужащие обезвреживают минометные мины, ручные осколочные гранаты, фаустпатроны и другие смертельно опасные находки.

Все найденные боеприпасы вывозятся на полигоны Балтийского флота где они уничтожаются методом подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU