2019-04-01T12:35:57+03:00
Общество

Весной на Балтфлот призовут тысячу калининградцев

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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В Калининградской области началась весенняя призывная кампания, которая продлится до 15 июля. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, на военную службу призовут порядка 1000 человек.

Большинство из них будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтийского флота. Традиционно 15 призывников отправятся служить в Президентский полк ФСО.

Из других субъектов Российской Федерации для прохождения службы на Балтийский флот планируется направить двух с половиной тысяч новобранцев. Кроме того, помимо призывников, соединения и воинские части флота пополнят около тысячи младших специалистов, окончивших учебные части Министерства обороны России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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