На улице Яналова в Калининграде полицейские задержали грабителя
В Калининграде полицейские задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Яналова. К 50-летней женщине подбежал неизвестный, ударил по лицу и попытался вырвать из ее рук дамскую сумку.
- Храбрая женщина оказала грабителю сопротивление: не отпуская сумку, она стала громко кричать и звать на помощь. Сотрудники полиции, находящиеся на патрулировании, незамедлительно пришли потерпевшей на помощь. 27-летний злоумышленник был задержан на месте преступления и доставлен в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж», мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU