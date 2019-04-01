На улице Яналова в Калининграде полицейские задержали грабителя

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-01T12:48:51+03:00

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В Калининграде полицейские задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Яналова. К 50-летней женщине подбежал неизвестный, ударил по лицу и попытался вырвать из ее рук дамскую сумку.

- Храбрая женщина оказала грабителю сопротивление: не отпуская сумку, она стала громко кричать и звать на помощь. Сотрудники полиции, находящиеся на патрулировании, незамедлительно пришли потерпевшей на помощь. 27-летний злоумышленник был задержан на месте преступления и доставлен в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж», мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU