2019-04-01T13:03:31+03:00
Общество

Назначен новый начальник управления благоустройства мэрии Калининграда

Виктор Сергеев
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Светлана Васильева.Светлана Васильева.Фото: мэрия Калининграда
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Начальником управления благоустройства, озеленения и экологии мэрии Калининграда назначена Светлана Васильева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До перехода на работу в администрацию Калининграда Васильева более 10 лет работала заместителем начальника межрайонной ИФНС России №2 по Калининградской области в Черняховске.

Должность начальника управления благоустройства вакантна с конца декабря 2018 года. Ранее занимавший эту должность Юрий Егоров перешел на работу в МБУ «Чистота».

ИСТОЧНИК KP.RU

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