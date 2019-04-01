Назначен новый начальник управления благоустройства мэрии Калининграда
Светлана Васильева.Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:
Начальником управления благоустройства, озеленения и экологии мэрии Калининграда назначена Светлана Васильева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До перехода на работу в администрацию Калининграда Васильева более 10 лет работала заместителем начальника межрайонной ИФНС России №2 по Калининградской области в Черняховске.
Должность начальника управления благоустройства вакантна с конца декабря 2018 года. Ранее занимавший эту должность Юрий Егоров перешел на работу в МБУ «Чистота».
ИСТОЧНИК KP.RU