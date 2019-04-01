В Калининградской области стартовали конкурсы «Учитель года» и «Молодой педагог»

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-01T13:16:18+03:00

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В Калининградской области стартовали конкурсы профессионального мастерства педагогов «Учитель года» и «Молодой педагог». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Конкурсы объединили по 25 участников-победителей муниципальных этапов в каждой номинации. Для всех конкурсантов был проведен заочный этап, в котором они снимали видеовизитки и собственные советы молодым педагогам.

- Учитель ценен тем, что он настоящий. В первую очередь нужно работать над собой, а потом уже над внешними аспектами. Каждый из вас уже победитель. Желаю раскрыть свои таланты, показать новые, уникальные методические практики, завести друзей и найти единомышленников. Вам все по силам, – отметила министр образования области Светлана Трусенева.

По итогам двух этапов состязаний жюри выберут первые десять конкурсантов в рейтинге – пять участников конкурса «Учитель года» и пять участников конкурса «Молодых педагогов». Они встретятся на круглом столе «Учитель будущего» с министром образования по итогам которого определят победителей конкурсов 2019 года.

Торжественная церемония подведения итогов состоится 25 апреля в БФУ им. И. Канта.

ИСТОЧНИК KP.RU