2019-04-01T13:16:18+03:00
Общество

В Калининградской области стартовали конкурсы «Учитель года» и «Молодой педагог»

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининградской области стартовали конкурсы профессионального мастерства педагогов «Учитель года» и «Молодой педагог». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Конкурсы объединили по 25 участников-победителей муниципальных этапов в каждой номинации. Для всех конкурсантов был проведен заочный этап, в котором они снимали видеовизитки и собственные советы молодым педагогам.

- Учитель ценен тем, что он настоящий. В первую очередь нужно работать над собой, а потом уже над внешними аспектами. Каждый из вас уже победитель. Желаю раскрыть свои таланты, показать новые, уникальные методические практики, завести друзей и найти единомышленников. Вам все по силам, – отметила министр образования области Светлана Трусенева.

По итогам двух этапов состязаний жюри выберут первые десять конкурсантов в рейтинге – пять участников конкурса «Учитель года» и пять участников конкурса «Молодых педагогов». Они встретятся на круглом столе «Учитель будущего» с министром образования по итогам которого определят победителей конкурсов 2019 года.

Торжественная церемония подведения итогов состоится 25 апреля в БФУ им. И. Канта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аналитики подсчитали средние зарплаты в городах Калининградской области
В Калининграде зарегистрировано два случая болезни Лайма после укусов клещей
В Калининградском заливе продолжаются поиски пропавшего рыбака
Калининградцы жалуются на наркоманские шприцы возле памятника сому у Преголи
В Калининграде объявили победителя театрального фестиваля «Равноденствие»
В Мамоново горожане сами почистили ливневой колодец на своей улице
В Калининграде осталось 27 участников штурма Кёнигсберга
В Балтийске ночью горело здание бывшего кинотеатра «Шторм»
Назначен новый начальник управления благоустройства мэрии Калининграда
На улице Яналова в Калининграде полицейские задержали грабителя
Калининградец выстрелил в собаку после ссоры с ее хозяйкой
На ул. Серпуховской в Калининграде во дворе сбили пешехода
Весной на Балтфлот призовут тысячу калининградцев
Саперы Балтфлота с начала года обезвредили более 2 тысяч боеприпасов времен войны
Калининградский спортсмен выиграл Кубок Европы по классическому жиму штанги
Калининградские школьники прошли обучение в Варшавской киношколе
В Калининградской области начали бесплатно прививать от кори
В Калининграде до вечера не будет света на трех улицах
В Калининграде с мусорной площадки вывезли 1,5 кг. ртути
Из-за аварии на теплотрассе в Калининграде нет воды и отопления на 21-й улице
Долги калининградской «Балтики» сократились в два раза
В Калининграде стартовал весенний месячник по уборке и благоустройству
Власти Калининграда выделили 1,3 млн рублей на поддержку общественных объединений инвалидов
В тушении палов травы в Калининградской области задействовали 175 человек
Мачт «Балтика»-«Химки» стал вторым по посещаемости в 29 туре ФНЛ
В Калининграде на улице Белинского горел продуктовый магазин