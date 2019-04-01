В Калининграде осталось 27 участников штурма Кёнигсберга

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-01T13:26:58+03:00

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В Калининграде осталось всего 27 участников штурма Кёнигсберга. Об этом «Комсомолке» сообщил председатель областного совета ветеранов Юрий Боченков.

- Еще в начале года в области проживало 69 участников штурма Кёнигсберга. Сейчас в Калининграде осталось 27 человек, еще около 20 по области. К сожалению, люди уходят, уходит история, - говорит Юрий Боченков. – У нас всего участников войны в Калининградской области осталось около 900 человек.

В этом году в Калининграде будут отмечать 74-ю годовщину штурма Кёнигсберга и Дня Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU