В Мамоново горожане сами почистили ливневой колодец на своей улице

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-01T13:45:08+03:00

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В Мамоново двое местных жителей самостоятельно почистили ливневку на своей улице. Работу на Артиллерийской улице заметил в минувшие выходные сотрудник местного краеведческого музея Константин Косенков, о чем в понедельник утром написал в своем фейсбуке.

- Все-таки в этом году происходит что-то не то и не так, - сообщил Косенков. - Видимо, за последние бестолковые годы критическая масса достигла своего предела, простые горожане не в силах больше ждать благости свыше (сбоку, сзади), по зову души и сердца стали выходить на улицы города М. и творить чудеса. Я такого здесь точно не встречал - группа неравнодушных вышла и врукопашную... прочистила ливневку, за которую последний раз брались черт его знает когда.

Также Косенков отметил, что в последние годы жители города Мамоново стали чаще прибираться на общественных территориях, лучше ухаживать за своими палисадниками и даже самостоятельно красить заржавевшие ограждения на мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU