В Калининграде объявили победителя театрального фестиваля «Равноденствие»

СЕГОДНЯ 13:49 2019-04-01T13:49:18+03:00

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Победителем открытого фестиваля студенческих и молодежных театров «Равноденствие – 2019», который проходил с 15 по 29 марта, стал объединенный театральный коллектив театр «В» и ИНС-театр «Лабиау» из Гурьевска и Полесска.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, лауреатом первой степени стал народный театр-студия «Закулисье» («Александровский Дом культуры», Санкт-Петербург), вторым – студенческий театр БФУ имени Канта «Третий этаж» (Калининград), третьей – актерская тематическая студия Москвы знакомства, раскрепощения и творчества «ЗРИТель» (Москва).

За музыку и пластику отметили театр «Дель» (Калининград).

В этом году фестиваль был приурочен к проведению в России Года театра.

Участниками показов стали 13 любительских студенческих и молодежных коллективов из Калининградской области, Москвы, Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU