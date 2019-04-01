Калининградцы жалуются на наркоманские шприцы возле памятника сому у Преголи

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-01T14:19:14+03:00

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Площадка возле памятника гигантскому сому на набережной Преголи стала популярным местом отдыха горожан. Однако, гулять там, как оказалось, небезопасно и малоприятно.

Как рассказал читатель «Комсомолки», территория замусорена, неподалеку от сома валяются наркоманские шприцы.

- Омрачает, что возле сома на набережной наркоманское место. Валяются шприцы с открытыми иглами. Сегодня там был с ребенком, лежали свежие шприцы, - рассказывает калининградец Дмитрий. - Так что кто будет там гулять с детьми – осторожнее!

Интересно, что еще в августе 2018 года, когда был открыт памятник сому, «Комсомолка» обращала внимание на отсутствие мусорных урн.

Фото: Александр КАТЕРУША

На территории вокруг Высокого моста, на самом путепроводе, на набережной реки вплоть до начала «Рыбной деревни» действительно не было, и нет ни одной мусорки.

Напомним, три года назад сом помешал строителям (по их словам) обследовать дно Преголи во время реконструкции Высокого моста. Скульптурную композицию установили неподалеку от моста на набережной. Автором памятника выступил калининградский скульптор Андрей Шевцов.

С эскизом скульптору помогли дети.

ИСТОЧНИК KP.RU