2019-04-01T14:19:14+03:00
Общество

Калининградцы жалуются на наркоманские шприцы возле памятника сому у Преголи

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Площадка возле памятника гигантскому сому на набережной Преголи стала популярным местом отдыха горожан. Однако, гулять там, как оказалось, небезопасно и малоприятно.

Как рассказал читатель «Комсомолки», территория замусорена, неподалеку от сома валяются наркоманские шприцы.

- Омрачает, что возле сома на набережной наркоманское место. Валяются шприцы с открытыми иглами. Сегодня там был с ребенком, лежали свежие шприцы, - рассказывает калининградец Дмитрий. - Так что кто будет там гулять с детьми – осторожнее!

Интересно, что еще в августе 2018 года, когда был открыт памятник сому, «Комсомолка» обращала внимание на отсутствие мусорных урн.

. Фото: Александр КАТЕРУША

.Фото: Александр КАТЕРУША

Фото: Александр КАТЕРУША

На территории вокруг Высокого моста, на самом путепроводе, на набережной реки вплоть до начала «Рыбной деревни» действительно не было, и нет ни одной мусорки.

Напомним, три года назад сом помешал строителям (по их словам) обследовать дно Преголи во время реконструкции Высокого моста. Скульптурную композицию установили неподалеку от моста на набережной. Автором памятника выступил калининградский скульптор Андрей Шевцов.

С эскизом скульптору помогли дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аналитики подсчитали средние зарплаты в городах Калининградской области
В Калининграде зарегистрировано два случая болезни Лайма после укусов клещей
В Калининградском заливе продолжаются поиски пропавшего рыбака
В Калининграде объявили победителя театрального фестиваля «Равноденствие»
В Мамоново горожане сами почистили ливневой колодец на своей улице
В Калининграде осталось 27 участников штурма Кёнигсберга
В Калининградской области стартовали конкурсы «Учитель года» и «Молодой педагог»
В Балтийске ночью горело здание бывшего кинотеатра «Шторм»
Назначен новый начальник управления благоустройства мэрии Калининграда
На улице Яналова в Калининграде полицейские задержали грабителя
Калининградец выстрелил в собаку после ссоры с ее хозяйкой
На ул. Серпуховской в Калининграде во дворе сбили пешехода
Весной на Балтфлот призовут тысячу калининградцев
Саперы Балтфлота с начала года обезвредили более 2 тысяч боеприпасов времен войны
Калининградский спортсмен выиграл Кубок Европы по классическому жиму штанги
Калининградские школьники прошли обучение в Варшавской киношколе
В Калининградской области начали бесплатно прививать от кори
В Калининграде до вечера не будет света на трех улицах
В Калининграде с мусорной площадки вывезли 1,5 кг. ртути
Из-за аварии на теплотрассе в Калининграде нет воды и отопления на 21-й улице
Долги калининградской «Балтики» сократились в два раза
В Калининграде стартовал весенний месячник по уборке и благоустройству
Власти Калининграда выделили 1,3 млн рублей на поддержку общественных объединений инвалидов
В тушении палов травы в Калининградской области задействовали 175 человек
Мачт «Балтика»-«Химки» стал вторым по посещаемости в 29 туре ФНЛ
В Калининграде на улице Белинского горел продуктовый магазин