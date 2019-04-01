В Калининградском заливе продолжаются поиски пропавшего рыбака
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В акватории Калининградского залива в понедельник 1 апреля продолжаются поиски пропавшего мужчины. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, поиски рыбака проходят в районе поселка Ушаково.
Отметим, поиски ведутся спасателями Калининградского поисково-спасательного отряда по заявке полиции с воскресенья 31 марта.
Для проведения поисков привлечена группировка сил в количестве 7 человек и 3 единиц техники, в том числе двух плавсредств.
ИСТОЧНИК KP.RU