В Калининградском заливе продолжаются поиски пропавшего рыбака

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-01T14:30:16+03:00

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В акватории Калининградского залива в понедельник 1 апреля продолжаются поиски пропавшего мужчины. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, поиски рыбака проходят в районе поселка Ушаково.

Отметим, поиски ведутся спасателями Калининградского поисково-спасательного отряда по заявке полиции с воскресенья 31 марта.

Для проведения поисков привлечена группировка сил в количестве 7 человек и 3 единиц техники, в том числе двух плавсредств.

ИСТОЧНИК KP.RU