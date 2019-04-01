В Калининграде зарегистрировано два случая болезни Лайма после укусов клещей

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-01T14:34:42+03:00

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За неделю в Калининградской области зарегистрировано 48 пострадавших от укусов клещей, в том числе 18 детей. Также с начала года зарегистрировано 2 случая болезни Лайма, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- Одним из важнейших профилактических мероприятий по клещевым инфекциям является индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В этом году акарицидные обработки на территории Калининградской области запланированы на 1393,45 га.

ИСТОЧНИК KP.RU