Аналитики подсчитали средние зарплаты в городах Калининградской области

СЕГОДНЯ 14:43 2019-04-01T14:43:59+03:00

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Калининградская область заняла 39-е место в рейтинге регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. Об этом сообщает «РИА Рейтинг».

По данным исследования, средняя зарплата в городах области, за исключением Калининграда, составляет 30,9 тысяч рублей. При этом, зарплаты в городах за год выросли на 13,2%.

Самые высокие зарплаты в городах Ямало-Ненецкого автономного округа – 86,7 тысяч рублей и Магаданской области - 81,4 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU