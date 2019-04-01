Аналитики подсчитали средние зарплаты в городах Калининградской области
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Калининградская область заняла 39-е место в рейтинге регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. Об этом сообщает «РИА Рейтинг».
По данным исследования, средняя зарплата в городах области, за исключением Калининграда, составляет 30,9 тысяч рублей. При этом, зарплаты в городах за год выросли на 13,2%.
Самые высокие зарплаты в городах Ямало-Ненецкого автономного округа – 86,7 тысяч рублей и Магаданской области - 81,4 тыс рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU