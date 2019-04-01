В Калининградской области продлили особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-01T14:47:15+03:00

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В Калининградской области особый противопожарный режим, введенный 15 марта, продлен до 15 апреля. Решение было принято в понедельник, 1 апреля. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС России.

В регионе продолжает гореть прошлогодняя трава в полях. Только за минувшие выходные пожарные 97 раз привлекались для ликвидации палов.

Трава горит практически во всех муниципалитетах.

Напомним, на территории региона 22 патрульные группы проводят рейдовые осмотры территорий.

В МЧС отмечают, что в условиях действия особого режима штрафы, установленные за нарушения требований пожарной безопасности увеличиваются вдвое.

Так, за нарушение пожарной безопасности предусмотрены штрафы:

на граждан - в размере до 4 тысяч рублей;

на должностных лиц – до 30 тысяч рублей;

для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU