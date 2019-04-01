В Балтийске жители нескольких садовых товариществ навели порядок вдоль дороги

СЕГОДНЯ 14:58 2019-04-01T14:58:18+03:00

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30 марта жители сразу нескольких садоводческих некоммерческих товариществ решили навести порядок вдоль трассы, ведущей к их участкам. Как сообщает пресс-служба администрации Балтийского городского округа, на субботник вышло около 60 человек, собравших несколько десятков мешков мусора.

- 6 апреля с 10:00 в Балтийском городском округе будет организован еще один субботник, - подхватила инициативу администрация. - Приглашаем принять участие всех желающих! Вместе сделаем наш округ чистым!

Также сообщается, что участников субботника поблагодарил заместитель главы администрации, начальник управления ЖКХ Игорь Коваль. Пресс-служба не сообщает, принимал ли он сам участие в уборке, но добавляет, что чиновник пообещал, «что такие субботники будут проходить и впредь».

ИСТОЧНИК KP.RU