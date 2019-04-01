2019-04-01T15:33:39+03:00
Общество

Двоих калининградцев будут судить за сбыт фальшивых денег

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Калининградская полиция завершила расследование уголовного дела группы фальшивомонетчиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

Двое 21-летних мужчин приобретали через интернете фальшивые деньги в Москве. Расплачивались фальшивыми банкнотами они с доставщиками пиццы.

- Обвиняемые предпринимали значительные меры конспирации – они осуществляли заказы с разных адресов, изменяли свою внешность, а также избавлялись от сим-карт, оформленных на подставных лиц, - сообщили в полиции.

Полицейские выявили 19 фактов сбыта фальшивых денег, причем, не только в Калининграде, а в Ярославле и Владимире. Задержали их в аэропорту «Храброво» при попытке вылететь в Москву.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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