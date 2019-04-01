Двоих калининградцев будут судить за сбыт фальшивых денег
Калининградская полиция завершила расследование уголовного дела группы фальшивомонетчиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,
Двое 21-летних мужчин приобретали через интернете фальшивые деньги в Москве. Расплачивались фальшивыми банкнотами они с доставщиками пиццы.
- Обвиняемые предпринимали значительные меры конспирации – они осуществляли заказы с разных адресов, изменяли свою внешность, а также избавлялись от сим-карт, оформленных на подставных лиц, - сообщили в полиции.
Полицейские выявили 19 фактов сбыта фальшивых денег, причем, не только в Калининграде, а в Ярославле и Владимире. Задержали их в аэропорту «Храброво» при попытке вылететь в Москву.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU