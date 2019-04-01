2019-04-01T15:46:33+03:00
Звезды

В Калининграде для фильма про армию ищут девушку, готовую сниматься обнаженной

Обещают, что роль будет с текстом
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде организаторы съемок фильма про армию и ВМФ России «Андреевский флаг» объявили о начале набора массовки.

Как сообщают в группе «Съемки в кино в Калининграде» в соцсетях, ищут актрису для эпизодической роли, девушку около 30 лет с темными волосами.

- Роль будет с текстом. Наше единственное условие в том, что актриса должна быть готова к съемке в стиле ню, - сразу предупредили организаторы.

Кроме того, на 2 апреля требуются солдаты в госпиталь (18-30 лет короткие прически), врачи в госпиталь (мужчины и женщины от 35 до 70 лет) и посетители госпиталя.

А на 3 апреля ищут студентов (парни и девушки от 16 до 27 лет).

Ранее организаторы процесса рассказывали, что ожидаются очень интересные съемки с использованием военно-морских кораблей и подводных лодок.

Съемки будут проходить в Калининграде и в области, и, ориентировочно, займут 4 месяца. Готовый сериал покажут по ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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