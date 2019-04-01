На выходных в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей
.Фото: Александр Подгорчук
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На выходных в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 19 пьяных водителей. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть на горячую линию «Нетрезвый водитель» по телефону 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU