Калининградские перевозчики не спешат получать лицензии
Калининградские компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, не спешат получат лицензии. Об этом сообщил замначальника Северо-Западного управления Ространснадзора Игорь Обыночный.
- Предположительно должно быть выдано порядка тысячи лицензий, а по факту на сегодняшний день – всего 43. Сейчас очередей нет, мы ввели дополнительные рабочие места, чтобы оперативно обрабатывать документы, а юридические лица и предприниматели не торопятся оформить документы. Хочу напомнить, что с 1 июля движение автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки без лицензии, запрещено. Штрафы за это нарушение существенные – 400 тысяч рублей, - сказал он.
Напомним, с 1 июля вступают в силу новые положения о лицензировании любых пассажирских перевозок автобусами, в которых оборудовано более восьми мест, включая перевозки по заказам, перевозки для собственных нужд, а также перевозки детей школьными автобусами.
ИСТОЧНИК KP.RU