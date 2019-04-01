2019-04-01T16:45:41+03:00
Общество

В Светлогорске семейная пара испугалась таксиста и напала на него

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В полицию Светлогорска обратился водитель такси и рассказал, что стал жертвой нападения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на выезде из города. Сидевший на заднем сиденье пассажир внезапно напал на водителя, стал рвать на нем одежду и потребовал остановись автомобиль. Его супруга во время схватки времени не теряла и украла планшет водителя.

Полицейские установили личности нападавших и задержали их. Уже в отделении пассажир заявил, что во время телефонного разговора таксиста, ему показалось, что он намеревался напасть на них, поэтому решил действовать на опережение.

На супружескую пару завели два уголовных дела за умышленное повреждение или уничтожение имущества» и по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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