Мэрия Калининграда купит 70 деревьев за 1,1 млн рублей
Мэрия Калининграда выделила 1 млн 93 тыс рублей на покупку 70 деревьев. Возраст саженцев, которые высадят на городских территориях, должен быть не менее 10 лет. Деревья должны быть только из питомника.
Планируется, что в зеленой зоне на ул. Фестивальная аллея высадят 40 деревьев:
- 30 деревьев каштана конского мясо-красного «Бриоти»;
- 6 деревьев боярышника среднего «Пауль Скарлет»;
- 4 дерева клена остролистного «Глобозум».
На территории, прилегающей к озеру Поплавок появятся 6 деревьев:
- 2 дерева ели сербской;
- 2 дерева клена татарского;
- 2 дерева рябины мучнистой.
В рядовой посадке по Ленинскому проспекту высадят 10 деревьев:
- 6 деревьев липы мелколистной «Гринспайер»;
- 4 дерева клена сахаристого.
В зеленой зоне, прилегающей к озеру Верхнему, появятся 14 новых деревьев:
- 3 дерева липы мелколистной «Гринспайер»;
- 3 дерева ели сербской;
- 3 дерева клена татарского;
- 3 дерева клена красного;
- 2 дерева березы бородавчатой (повислой формы).
ИСТОЧНИК KP.RU