2019-04-01T17:09:08+03:00
Общество

Мэрия Калининграда купит 70 деревьев за 1,1 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Мэрия Калининграда выделила 1 млн 93 тыс рублей на покупку 70 деревьев. Возраст саженцев, которые высадят на городских территориях, должен быть не менее 10 лет. Деревья должны быть только из питомника.

Планируется, что в зеленой зоне на ул. Фестивальная аллея высадят 40 деревьев:

- 30 деревьев каштана конского мясо-красного «Бриоти»;

- 6 деревьев боярышника среднего «Пауль Скарлет»;

- 4 дерева клена остролистного «Глобозум».

На территории, прилегающей к озеру Поплавок появятся 6 деревьев:

- 2 дерева ели сербской;

- 2 дерева клена татарского;

- 2 дерева рябины мучнистой.

В рядовой посадке по Ленинскому проспекту высадят 10 деревьев:

- 6 деревьев липы мелколистной «Гринспайер»;

- 4 дерева клена сахаристого.

В зеленой зоне, прилегающей к озеру Верхнему, появятся 14 новых деревьев:

- 3 дерева липы мелколистной «Гринспайер»;

- 3 дерева ели сербской;

- 3 дерева клена татарского;

- 3 дерева клена красного;

- 2 дерева березы бородавчатой (повислой формы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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